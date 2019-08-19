"Ювентус" готовит предложение по защитнику "Барселоны"

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"Ювентус" готовит предложение по защитнику "Барселоны"

"Ювентус" активизировался по трансферу защитника "Барселоны" Хуана Миранды.

Как сообщает Goal.com, "старая синьора" собирается предложить за 19-летнего испанца 10 миллионов евро. Отмечается, что каталонцы хотят отдать футболиста в аренду. Интерес к Миранде также проявляют "Марсель" и "Шальке".

Контракт Миранды с клубом рассчитан до лета 2021 года. Он является воспитанником "Барсы", однако за первую команду провел всего четыре матча.

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