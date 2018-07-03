"Ювентус" готовит предложение по защитнику "Баварии"

Теги ювентусбавария мюнхенхуан бернат

"Ювентус" готовит предложение по защитнику "Баварии"Туринский "Ювентус" готовит предложение по защитнику мюнхенской "Баварии" Хуану Бернату, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, за 25-летнего бека немецкого гранда "старая синьора" будет готова выложить 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бернат сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Баварию".

Напомним,  "Челси" и "Ювентус" ведут переговоры по обмену нападающими

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