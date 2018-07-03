"Ювентус" готовит предложение по защитнику "Баварии"

Туринский "Ювентус" готовит предложение по защитнику мюнхенской "Баварии" Хуану Бернату, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, за 25-летнего бека немецкого гранда "старая синьора" будет готова выложить 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бернат сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Баварию".

Напомним, "Челси" и "Ювентус" ведут переговоры по обмену нападающими.