"Ювентус" готовит щедрый контракт для звезды АПЛ

Туринский "Ювентус" готовит щедрый контракт для полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая синьора" намерена предпринять попытки вернуть 25-летнего хавбека "красных дьяволов" в свои ряды следующим летом. Французу чемпионы Италии будут готовы предложить оклад значительно выше 13-ти миллионов евро в год, которые он сейчас получает на "Олд Траффорд".

В текущем сезоне Погба забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" нацелился на перспективного хавбека "Манчестер Сити". | soccernews.ru