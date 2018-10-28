"Ювентус" готовит щедрый контракт для звезды АПЛ

Теги ювентусманчестер юнайтедполь погба

"Ювентус" готовит щедрый контракт для звезды АПЛТуринский "Ювентус" готовит щедрый контракт для полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая синьора" намерена предпринять попытки вернуть 25-летнего хавбека "красных дьяволов" в свои ряды следующим летом. Французу чемпионы Италии будут готовы предложить оклад значительно выше 13-ти миллионов евро в год, которые он сейчас получает на "Олд Траффорд".

В текущем сезоне Погба забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" нацелился на перспективного хавбека "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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