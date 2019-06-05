"Ювентус" готовит заманчивое предложение по Погба

Туринский "Ювентус" хочет вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "старая синьора" сделала звёздного француза главной трансферной целью после неудачи в переговорах по переходу хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Однако итальянский клуб не намерен платить за 26-летнего футболиста более 100 миллионов евро, поэтому готов включить в сделку Алекса Сандро, Дугласа Косту или Пауло Дибалу.

Напомним, что Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей, забил 34 гола и сделал 43 ассиста.

Контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2021 года. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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