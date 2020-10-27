"Ювентус" готовится к матчу с "Барселоной" без Роналду и двух основных защитников
Туринский "Ювентус" не сможет рассчитывать на троих важных игроков в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".
За день до игры в тренировке в общей группе "старой синьоры" не участвовали центральные защитники Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини, а также форвард Криштиану Роналду.
Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится в среду, 28 октября, в 23:00 по московскому времени.
Бонуччи в воскресном поединке с "Вероной" (1:1) получил мышечное повреждение и пока занимается индивидуально. Кьеллини травмирован с прошлого вторника, а Роналду лечится от коронавируса.
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