"Ювентус" готовится к противостоянию с "Тоттенхэмом" по отчету команды из 4-го английского дивизиона

"Ювентус" начал готовиться к противостоянию с "Тоттенхэмом" в рамках 1/8 Лиги Чемпионов.

Как сообщает Mirror, скаут "старой синьоры" Роберто Боско провел встречу со своим коллегой из "Ньюпорта", команды из 4-го английского дивизиона.

Боско получил от них отчет с матча против "шпор", который проходил в рамках Кубка Англии и завершился вничью.

"Он не мог поверить, что мы сыграли с ними вничью. Но когда он посмотрел отчет, он сказал: "Это потрясающе" - заявил скаут "Ньюпорта".

Отметим, что в отчете акцент сделан на Давинсона Санчеса, Мусу Дембеле и Эрика Дайера.

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