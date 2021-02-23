"Ювентус" готовится возобновить переговоры с Дибалой о продлении контракта

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"Ювентус" готовится возобновить переговоры с Дибалой о продлении контракта

Туринский "Ювентус" заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим Пауло Дибалой.

Спортивный директор клуба Фабио Паратичи анонсировал новый раунд переговоров с аргентинцем о продлении контракта в ближайшее время.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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