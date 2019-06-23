"Ювентус" готовиться закрыть две громкие сделки

"Ювентус" в ближайшее время пополнится двумя звездными новичками.

По сведениям Tuttosport, "старая синьора" близка к закрытию сделок по капитану "Аякса" Маттейсу де Лигту и хавбеку ПСЖ Адриану Рабьо.

Отмечается, что зарплата Рабьо в "Ювентусе" составит 7 миллионов евро за сезон, а у де Лигта - 12 миллионов.

Трансфер голландца обойдется туринцам в 70 миллионов евро. Рабьо достанется клубу бесплатно, так как у него истекает контракт с ПСЖ.

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