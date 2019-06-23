"Ювентус" готовиться закрыть две громкие сделки

Теги ювентусадриан рабьоматтейс де лигтаякс

"Ювентус" готовиться закрыть две громкие сделки

"Ювентус" в ближайшее время пополнится двумя звездными новичками.

По сведениям Tuttosport, "старая синьора" близка к закрытию сделок по капитану "Аякса" Маттейсу де Лигту и хавбеку ПСЖ Адриану Рабьо.

Отмечается, что зарплата Рабьо в "Ювентусе" составит 7 миллионов евро за сезон, а у де Лигта - 12 миллионов.

Трансфер голландца обойдется туринцам в 70 миллионов евро. Рабьо достанется клубу бесплатно, так как у него истекает контракт с ПСЖ.

Читайте также: "Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен откажется от перехода в "Реал"

Эриксен откажется от перехода в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов