"Ювентус" громит "Болонью" и выходит на второе место чемпионата Италии

В рамках 17 тура чемпионата Италии "Ювентус" ожидал матч против очень удобного в последние годы соперника - "Болоньи". Туринцы, в случае победы, поднялись бы на вторую строчку турнирной таблицы, ведь днем ранее "Интер" свой матч проиграл. Подопечные Донадони не лучшим образом выглядели во встречах с лидерами Серии А нынешнего сезона, поэтому в возможность отобрать очки у действующего чемпиона верилось с трудом.

"Ювентус" завладел инициативой с первых минут матча, практически всем составом расположившись на половине поля соперников. Чувствовалось желание туринцев забить быстрый мяч, однако хозяева очень грамотно оборонялись, отрезав, в первую очередь, от мяча Игуаина. Сами футболисты "Болоньи" первые минут двадцать встречи даже не помышляли об активных ответных действиях, хотя и сам "Ювентус" не доставлял им каких-то серьезных проблем в атаке.

Ближе к получасу игры гости все же открыли счет: заработали туринцы право на штрафной удар прямо на левом краю штрафной площади, а Пьянич великолепным ударом отправил мяч в девятку ворот Миранте – 0:1.

Пришлось "красно-синим" активнее проявлять себя в атаке, пустились они в игру на встречных курсах и вскоре пропустили второй мяч. Пьянич шикарной передачей почти с центра поля отправил в прорыв Манджукича по левому краю штрафной, хорват скинул мяч грудью себе на ход и с левой покатил в дальний угол – 0:2. Без особых проблем сохранили туринцы свое комфортное преимущество до конца первого тайма.

Вторая половина стартовала в довольно невысоком темпе: "Ювентус" играл по счету и уверенно контролировал ход встречи. У хозяев практически ничего не получалось впереди, чем начали пользоваться туринцы. Вновь зажали они соперника на чужой половине и вскоре забили третий гол: Алекс Сандро навесил с левого фланга, Хеландер неудачно вынес мяч, а Матюиди слету вколотил круглого в ближний угол – 0:3.

Следом Игуаин упустил два хороших момента забить: сначала его удар с линии штрафной в углу ворот достал Миранте, а затем, оказавшись первым на подборе, аргентинец не попал в створ метров с 14-ти. А за 10 минут до конца основного времени вышедший на замену Дибала не дал Гонсало забить, завершив контратаку гостей ударом в дальний угол, вместо напрашивавшегося паса на пустые ворота Игуаину.

Два аргентинца терзали оборону хозяев до самой последней минуты матча, однако пополнить свою бомбардирскую копилку им не удалось. Заслуженная и, как показалось, достаточно легкая победа туринцев выводит их на второе место чемпионата Италии.

"Болонья" – "Ювентус" – 0:3

Голы: Пьянич, 27 – 0:1, Манджукич, 36 – 0:2, Матюиди, 64 – 0:3

"Болонья": Миранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли, Пульгар, Донса (Фалетти, 65), Верди, Оквонкво, Дестро (Петкович, 53).

"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Бардзальи, Бенатия, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич (Маркизио, 86), Матюиди, Дуглас Коста (Бернанрдески, 70), Манджукич (Дибала, 76), Игуаин.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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