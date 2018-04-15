"Ювентус" громит "Сампдорию" и уходит в шестиочковый отрыв от "Наполи"

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"Ювентус" громит "Сампдорию" и уходит в шестиочковый отрыв от "Наполи"В матче 32-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле разгромил генуэзскую "Сампдорию" со счетом 3:0.

"Ювентус" - "Сампдория" - 3:0

Голы: Манджукич, 45 - 1:0, Хеведес, 60 - 2:0, Хедира, 75 - 3:0.

"Ювентус": Буффон, Хеведес, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Стураро, 81), Пьянич (Коста, 44), Матюиди, Куадрадо, Дибала (Бентанкур, 66), Манджукич.

"Сампдория": Вивиано, Сала, Сильвестре, Феррара, Реджини, Прат, Торрейра, Баррето (Верре, 81), Рамирес (Капрари, 61), Квальярелла (Ковнацки, 46), Сапата.

Напомним, ранее "Наполи" потерял очки в матче с "Миланом". | soccernews.ru

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