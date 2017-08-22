"Ювентус" хочет арендовать Андре Гомеша

"Ювентус" по-прежнему интересуется португальским полузащитником "Барселоны" Андре Гомешем, сообщает Tuttosport

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. Сам хавбек также не прочь сменить клуб, но на него рассчитывает наставник каталонцев Эрнесто Вальверде.

В минувшем сезоне 24-летний Гомеш провел за "Барселону" 47 матчей и забил 3 гола.

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