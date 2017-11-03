"Ювентус" хочет арендовать Андре Гомеша в январе

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"Ювентус" хочет арендовать Андре Гомеша в январе

"Ювентус" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Каталонцы, в свою очередь, готовы расстаться с хавбеком за 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрой Гомеша недовольны главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и лидер команды Лионель Месси.

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