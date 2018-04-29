"Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси"

"Ювентус" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа за 35 миллионов евро.

Ранее форвард уже играл за "Юве" с 2014 по 2016 годы и забил 27 голов в 93 матчах.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 44 матча и забил 15 мячей.

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