"Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси"

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"Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси"

"Ювентус" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа за 35 миллионов евро.

Ранее форвард уже играл за "Юве" с 2014 по 2016 годы и забил 27 голов в 93 матчах.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 44 матча и забил 15 мячей.

Не пропустите: "Ювентус" намерен опередить ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за общую трансферную цель. | http://soccernews.ru

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