"Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси"
"Ювентус" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа за 35 миллионов евро.
Ранее форвард уже играл за "Юве" с 2014 по 2016 годы и забил 27 голов в 93 матчах.
В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 44 матча и забил 15 мячей.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
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|Саутгемптон
|35
|32
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|36
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|20
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