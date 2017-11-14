"Ювентус" хочет арендовать хавбека "Реала"

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"Ювентус" хочет арендовать хавбека "Реала"

Туринский "Ювентус" хочет арендовать полузащитника "Реала" Дани Себальоса, сообщает AS.

По сведениям издания, "бьянконери" намерены заполучить 21-летнего испанца, испытывающего дефицит игровой практики, во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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