"Ювентус" хочет арендовать Локателли с опцией выкупа
Фото: инстаграм Локателли
"Ювентус" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.
По сведениям журналиста Николо Скиры, "старая синьора" хочет арендовать игрока за 5-10 миллионов евро с опцией выкупа за 20-25 миллионов.
Однако "Сассуоло" настаивает, чтобы "Ювентус" включил в сделку защитника Раду Дрэгушина. Также клуб рассматривает вариант с обменом на молодых нападающих Козимо Да Граки и Феликса Коррейи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17