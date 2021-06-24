"Ювентус" хочет арендовать Локателли с опцией выкупа

Фото: инстаграм Локателли

"Ювентус" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

По сведениям журналиста Николо Скиры, "старая синьора" хочет арендовать игрока за 5-10 миллионов евро с опцией выкупа за 20-25 миллионов.

Однако "Сассуоло" настаивает, чтобы "Ювентус" включил в сделку защитника Раду Дрэгушина. Также клуб рассматривает вариант с обменом на молодых нападающих Козимо Да Граки и Феликса Коррейи.

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