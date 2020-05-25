"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Решение по игроку может быть принято исходя из его состояния здоровья.

В настоящее время Дембеле восстанавливается после травмы и вернется в строй не раньше августа.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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