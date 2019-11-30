"Ювентус" хочет бесплатно подписать двух игроков "Челси"

Теги челсиювентусвиллианпедротрансферы

"Ювентус" хочет бесплатно подписать двух игроков "Челси"

Туринский "Ювентус" рассчитывает бесплатно усилиться двумя игроками "Челси", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет следующим летом подписать вингеров Виллиана и Педро Родригеса.

У обоих футболистов по окончании сезона истекают контракты с "синими", поэтому они могут перейти в итальянский клуб как свободные агенты.

В текущем сезоне 31-летний Виллиан сыграл за "Челси" 17 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. В активе 32-летнего Педро 8 игр, 1 гол и 1 результативная передача.

Не пропустите: Опубликовано фото домашней формы "Ювентуса" на следующий сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ

На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов