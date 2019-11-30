"Ювентус" хочет бесплатно подписать двух игроков "Челси"

Туринский "Ювентус" рассчитывает бесплатно усилиться двумя игроками "Челси", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет следующим летом подписать вингеров Виллиана и Педро Родригеса.

У обоих футболистов по окончании сезона истекают контракты с "синими", поэтому они могут перейти в итальянский клуб как свободные агенты.

В текущем сезоне 31-летний Виллиан сыграл за "Челси" 17 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. В активе 32-летнего Педро 8 игр, 1 гол и 1 результативная передача.

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