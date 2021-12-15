"Ювентус" хочет избавиться от Рэмзи

Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен избавиться от валлийского хавбека Аарона Рэмзи, сообщает La Repubblica.

По информации источника, "бьянконери" изучают возможности ухода 30-летнего футболиста, но Аарон хочет получить солидную компенсацию за уход из клуба уже в январское трансферное окно.

Отмечается, что Рэмзи намерен получить 7 миллионов евро от "Юве" – это годовой оклад хавбека в туринском гранде.

В нынешнем сезоне валлийский футболист сыграл 5 матчей за "бьянконери" во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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