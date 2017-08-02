"Ювентус" хочет купить Андре Гомеша



"Ювентус" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Гомеш является альтернативным вариантом для "Юве" на тот случай, если не удастся купить хавбеков ПСЖ Блеза Матюиди и "Севильи" Стивена Нзонзи.

В минувшем сезоне 24-летний Гомеш провел за "Барселону" 47 матчей и забил 3 гола.

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