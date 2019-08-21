"Ювентус" хочет купить Дембеле в случае ухода Дибалы
"Ювентус" продолжает интересоваться форвардом "Барселоны" Усманом Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Туринцы начнут переговоры по 22-летнему французу, если клуб этим летом покинет нападающий Пауло Диабала.
Напомним, 19 августа, футболист травмировался на тренировке каталонского клуба.
Футболист перешел в стан каталонцев в 2017 году. Контракт Дембеле с "Барселоной" рассчитан до 2022 года. Его трансферная стоимость - 100 миллионов евро.
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|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
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|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
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|Эйбар
|1
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|1
|0
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|Барселона
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|Леганес
|1
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|1
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|1
|0
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|1
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