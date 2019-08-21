"Ювентус" хочет купить Дембеле в случае ухода Дибалы

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"Ювентус" хочет купить Дембеле в случае ухода Дибалы

"Ювентус" продолжает интересоваться форвардом "Барселоны" Усманом Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Туринцы начнут переговоры по 22-летнему французу, если клуб этим летом покинет нападающий Пауло Диабала.

Напомним, 19 августа, футболист травмировался на тренировке каталонского клуба.

Футболист перешел в стан каталонцев в 2017 году. Контракт Дембеле с "Барселоной" рассчитан до 2022 года. Его трансферная стоимость - 100 миллионов евро.

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