"Ювентус" хочет купить Фабиньо

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Монако" Фабиньо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем сам бразилец хотел бы остаться в стане монегасков хотя бы до следующего лета.

В этом сезоне 24-летний Фабиньо провел за "Монако" 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется двумя хавбеками "Реала". | http://soccernews.ru