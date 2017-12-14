"Ювентус" хочет купить Фабиньо

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"Ювентус" хочет купить Фабиньо

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Монако" Фабиньо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем сам бразилец хотел бы остаться в стане монегасков хотя бы до следующего лета.

В этом сезоне 24-летний Фабиньо провел за "Монако" 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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