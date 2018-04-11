"Ювентус" хочет купить форварда "МЮ"

"Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, сообщает The Independent.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 70 миллионов евро. Также француз входит с сферу интересов "Реала" и "Барселоны".

Ранее сообщалось, что 22-летний Мартиаль хочет сменить клуб, так как недоволен количеством игровой практики в составе "МЮ".

Не пропустите: Громко хлопнуть дверью: "Ювентус" постарается достойно выступить в Мадриде. | http://soccernews.ru