"Ювентус" хочет купить форварда "МЮ"
"Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, сообщает The Independent.
По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 70 миллионов евро. Также француз входит с сферу интересов "Реала" и "Барселоны".
Ранее сообщалось, что 22-летний Мартиаль хочет сменить клуб, так как недоволен количеством игровой практики в составе "МЮ".
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|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
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|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
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|Бернли
|32
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|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|11
|Борнмут
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|Хаддерсфилд Таун
|33
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|Кристал Пэлас
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