"Ювентус" хочет купить Гарая

"Ювентус" проявляет интерес к аргентинского защитнику "Валенсии" Эсекьелю Гараю, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб уже сделал футболиста выгодное предложение по личному контракту. Ранее сообщалось, что "Валенсия" оценивает аргентинца в 25 миллионов евро.

Напомним, что 30-летним Гараем также интересуется "Спартак", но жена игрока не хочет переезжать в Россию.

Не пропустите: "Ювентус" отказал "Челси" в трансфере Алекса Сандро. | http://soccernews.ru