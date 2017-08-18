"Ювентус" хочет купить Гарая

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"Ювентус" хочет купить Гарая

"Ювентус" проявляет интерес к аргентинского защитнику "Валенсии" Эсекьелю Гараю, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб уже сделал футболиста выгодное предложение по личному контракту. Ранее сообщалось, что "Валенсия" оценивает аргентинца в 25 миллионов евро.

Напомним, что 30-летним Гараем также интересуется "Спартак", но жена игрока не хочет переезжать в Россию.

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