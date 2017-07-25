"Ювентус" хочет купить Горетцку

Теги шалькеювентуслеон горетцка

"Ювентус" хочет купить Горетцку

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцке, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сумма трансфера может составить 25 миллионов евро. Напомним, что контракт хавбека с "кобальтовыми" истекает через год и он до сих пор не продлен.

Ранее сообщалось, что 22-летним Горетцкой также интересуются "Бавария", "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Игуаин высказался об уходе Бонуччи из "Ювентуса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов