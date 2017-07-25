"Ювентус" хочет купить Горетцку

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцке, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сумма трансфера может составить 25 миллионов евро. Напомним, что контракт хавбека с "кобальтовыми" истекает через год и он до сих пор не продлен.

Ранее сообщалось, что 22-летним Горетцкой также интересуются "Бавария", "Арсенал" и "Манчестер Сити".

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