"Ювентус" хочет купить хавбека ПСЖ

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"Ювентус" хочет купить хавбека ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес заинтересовал туринский "Ювентус", пишет сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "старая синьора" хочет усилить среднюю линию под нового главного тренера Андреа Пирло.

Рыночная стоимость аргентинского хавбека оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Паредес сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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