"Ювентус" хочет купить хавбека "Севильи"

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"Ювентус" хочет купить хавбека "Севильи"

Фото инстаграм Хоана Хордана

Полузащитник "Севильи" Хоан Хордан стал трансферной целью туринского "Ювентуса", пишет Football Italia.

По сведениям издания, 26-летний испанец может присоединиться к "старой синьоре" за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Хордан сыграл за "Севилью" 41 матч, забил 2 гола и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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