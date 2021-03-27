"Ювентус" хочет купить хавбека "Севильи"
Полузащитник "Севильи" Хоан Хордан стал трансферной целью туринского "Ювентуса", пишет Football Italia.
По сведениям издания, 26-летний испанец может присоединиться к "старой синьоре" за 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Хордан сыграл за "Севилью" 41 матч, забил 2 гола и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Не пропустите: Дибала не собирается уходить из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А
-
УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов
-
Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А
-
"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии
-
Переговоры между "Миланом" и Доннаруммой о новом контракте осложняются из-за Райолы
Лента новостей
-
Хави: "Лёв отлично бы подошел для "Барселоны"
-
ПСЖ нацелился на вратаря "Лидса"
-
Жирков сравнялся с Василием Березуцким по количеству матчей за сборную
-
Мбаппе рассказал, за что его критиковали в молодежных командах
-
1
Пьянич: "Хотел бы играть с Месси много лет"
-
Экс-игрок "Милана" Каладзе имеет проблемы с кровоснабжением мозга
-
"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона
-
Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А
-
Джикия не жалеет, что отказал "Зениту"
-
"Ливерпуль" лидирует в гонке за форвардом ПСВ
-
Павлюченко рассказал, как болельщик ЦСКА подошёл к нему с пистолетом
-
"Ювентус" хочет купить хавбека "Севильи"
-
В Германии бывшего футболиста арестовали за сбыт наркотиков
-
Аршавин сравнил себя и 17-летнего Захаряна
-
УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов
-
"Вперёд, стасики": Уткин поделился ожиданиями от матча Россия - Словения
-
Сарри ведёт переговоры с турецким топ-клубом
-
Лапорта провёл встречу с травмированным Фати
-
Павлюченко вспомнил о болезненном поражении России от Словении в 2009 году
-
"Милан" претендует на защитника "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14