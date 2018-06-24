"Ювентус" хочет купить игрока "Арсенала"

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилшеру, сообщает The Sun.

По сведениям издания, итальянский клуб может подписать футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек отказался продлевать контракт с "канонирами" и с июля станет свободным агентом.

Несмотря на это, 26-летний Уилшер обойдется "Ювентусу" в 16 миллионов евро, которые включат в себя подписной бонус игроку, а также комиссию его агенту.

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