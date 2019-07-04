"Ювентус" хочет купить Икарди и платить 8 миллионов евро в год

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"Ювентус" хочет купить Икарди и платить 8 миллионов евро в год

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, возможно, перейдет в "Ювентус" в ближайшее время. Об этом сообщает Football Italia.

Туринцы хотят купить 26-летнего форварда и хотят предложить ему оклад в размере 8 миллионов евро в год. Миланский клуб готов отпустить Икарди за 60 миллионов евро.

Скорее всего, "Интеру" придется продать игрока, чтобы выручить средства на приобретение Ромелу Лукаку у "Манчестер Юнайтед". 

В минувшем сезоне Икарди провёл 29 матчей в итальянской Серии А.

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