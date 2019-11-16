"Ювентус" хочет купить испанского таланта

Полузащитник "Валенсии" Ферран Торрес стал трансферной целью туринского "Ювентуса".

По информации Goal.com, "старая синьора" считает, что 19-летний испанец способен стать игроком основного состава команды на долгие годы.

Впрочем, заполучить перспективного хавбека будет непросто, ведь сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Торрес сыграл за "Валенсию" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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