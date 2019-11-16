"Ювентус" хочет купить испанского таланта
Полузащитник "Валенсии" Ферран Торрес стал трансферной целью туринского "Ювентуса".
По информации Goal.com, "старая синьора" считает, что 19-летний испанец способен стать игроком основного состава команды на долгие годы.
Впрочем, заполучить перспективного хавбека будет непросто, ведь сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Торрес сыграл за "Валенсию" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Сестры Роналду встали на защиту португальца в его конфликте с Сарри. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии
-
Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией
-
Два испанских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука
-
Пентек может покинуть "Милан"
-
"Локомотив" определился с ценой на братьев Миранчуков
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с будущим Видаля
-
ПСЖ интересуется лидером "Фиорентины"
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"
-
Письмо с пулей прибыло не домой к Конте, а в офис "Интера"
-
Отец Мойсе Кина ждет от "Ювентуса" обещанные трактора
-
Глава Немецкого футбольного союза рассказал, в каких странах не будет играть сборная Германии
-
Агент подтвердил, что Ефремов уйдёт из ЦСКА
-
1
Лукаку рассказал, когда решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Григорян назвал лучших тренеров РПЛ
-
Арустамян: "У Миранчуков сложилось твёрдое убеждение - в "Зенит" они не хотят"
-
"Ювентус" хочет купить испанского таланта
-
2
Силва прокомментировал конфликт Тите и Месси
-
УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Сан-Марино - Россия
-
Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии
-
"Сочи" в товарищеском матче сыграл вничью с "Динамо"
-
Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией
-
Ибрагимович озвучил свои требования по зарплате для заинтересованных клубов
-
1
Силва: "Есть судьи, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону"
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Вест Бромвича"
-
Два испанских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6