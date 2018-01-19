"Ювентус" хочет купить Кавани

"Ювентус" проявляет интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, футболист недоволен противостоянием с Неймаром и готов вернуться в Италию. Трансфер может состояться летом.

В этом сезоне 30-летний Кавани провел за ПСЖ 28 матчей и забил 26 голов.

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