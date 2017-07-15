"Ювентус" хочет купить Крооса

Туринский "Ювентус" нацелился на хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, "бьянконери" переключились на 27-летнего немца в связи со срывом трансфера полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди.

"Ювентус" собирается сделать предложение по Кроосу после продажи Леонардо Бонуччи и Хуана Куадрадо, однако "Реал" не намерен расставаться с одним из своих ключевых игроков.

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