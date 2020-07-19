"Ювентус" хочет купить лидера атак "Аталанты"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к колумбийскому нападающему бергамской "Аталанты" Дувану Сапате, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, туринцы готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро и отдать голкипера Маттиа Перина, который сейчас выступает за "Дженоа" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 29-летний Сапата провел за "Аталанту" 28 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он играл в Серии А за "Сампдорию", "Наполи" и "Удинезе".

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