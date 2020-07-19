"Ювентус" хочет купить лидера атак "Аталанты"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к колумбийскому нападающему бергамской "Аталанты" Дувану Сапате, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, туринцы готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро и отдать голкипера Маттиа Перина, который сейчас выступает за "Дженоа" на правах аренды.
В нынешнем сезоне 29-летний Сапата провел за "Аталанту" 28 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он играл в Серии А за "Сампдорию", "Наполи" и "Удинезе".
Не пропустите: "Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков. | http://soccernews.ru
главное
-
Два игрока "Спартака" заразились коронавирусом
-
В "Спартаке" могла произойти вспышка коронавируса
-
Когда ученик победил учителя: Артета вскрыл слабые стороны в игре Гвардиолы и вывел "Арсенал" в финал Кубка Англии
-
Гозенс провел 100-й матч за "Аталанту"
-
"Барселона" занимает первое место по количеству голов в XXI веке
Лента новостей
-
1
"Химки" неожиданно обыграли "Урал" и вышли в финал Кубка России
-
Названа сумма возможного трансфера Жасура Жалолиддинова в "Локомотив"
-
Два игрока "Спартака" заразились коронавирусом
-
"Арсенал" намерен вновь арендовать хавбека "Реала"
-
Жозе Моуринью вновь заподозрили в супружеской измене
-
Хорен Байрамян высказался об обострении армяно-азербайджанского конфликта
-
В "Спартаке" могла произойти вспышка коронавируса
-
"Реал" может отправить полузащитника в "Вальядолид"
-
Когда ученик победил учителя: Артета вскрыл слабые стороны в игре Гвардиолы и вывел "Арсенал" в финал Кубка Англии
-
"Ювентус" хочет купить лидера атак "Аталанты"
-
"Манчестер Юнайтед" может купить форварда "Уотфорда" вместо Санчо
-
1
Христо Стоичков: "Барса" пригласила посредственного тренера. Потратили миллиард евро и ничего не выиграли"
-
Широков высказался о предстоящем матче Кубка России "Зенит" - "Спартак"
-
Гозенс провел 100-й матч за "Аталанту"
-
Стало известно, кто может возглавить "Барселону"
-
Николай Валуев: "Сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, "Зенит"!
-
"Бенфика" готова купить экс-игрока ПСЖ Кавани
-
Экс-капитан "Спартака" Титов рассказал об ожиданиях от матча Кубка России с "Зенитом"
-
Моуринью считает, что журналисты относятся к нему не так, как к другим топ-тренерам
-
Championat.asia: пять игроков "Пахтакора" заразились коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17