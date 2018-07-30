"Ювентус" хочет купить лидера чемпиона Европы-2018



"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Браги" Франсишку Тринкау, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, скауты туринского клуба остались в восторге от игры футболиста на юношеском чемпионате Европы (U-19). Сумма отступных в контракте игрока составляет 15 миллионов евро.

На Евро-2018 19-летний Тринкау провел за сборную Португалии 5 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Финал юношеского Евро-2018 Италия - Португалия - 3:4 (обзор). | http://soccernews.ru