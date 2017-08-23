"Ювентус" хочет купить Мустафи

"Ювентус" проявляет интерес к немецкому защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. В составе "Юве" немецкий бек может заменить ушедшего в "Милана" Леонардо Бонуччи. Впрочем, этот трансфер маловероятен, так как всего год назад "канониры" купили Мустафи у "Валенсии" за 41 миллион евро.

В минувшем сезоне 25-летний Мустафи провел за "Арсенал" 37 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Ювентус" готов заплатить за Строотмана 45 миллионов евро. | http://soccernews.ru