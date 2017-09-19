"Ювентус" хочет купить Облака

"Ювентус" проявляет интерес к словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку, сообщает AS.

По сведениям издания, туринский клуб рассматривает кандидатуру словенца в качестве преемника ветерана команды 39-летнего Джанлуиджи Буффона.

Стоит отметить, что сумма отступных за 24-летнего Облака составляет 100 миллионов евро. Его контракт с мадридцами действует до лета 2021 года.

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