"Ювентус" хочет купить Педро

"Ювентус" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Педро Родригесу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, этот трансфер маловероятен, так как расставаться с игроком не хочет главный тренер лондонцев Антонио Конте.

В прошлом сезоне 30-летний Педро провел за "Челси" 43 матча, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.

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