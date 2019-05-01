"Ювентус" хочет купить Рабьо этим летом

"Ювентус" намерен купить этим летом полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. Об этом пишет Tuttosport.

Контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2019 года.

По данным издания, спортивный директор туринского клуба встретился с мамой и агентом Рабьо.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз может перейти в "Барселону", однако позже каталонский клуб отказался от трансфера.

Напомним, что Рабьо не играет за ПСЖ с декабря прошлого года. У него возник конфликт с руководством клуба на фоне нежелания продлевать контракт, истекающий по окончании текущего сезона. Из-за этого футболиста отстранили от матчей и тренировок.

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