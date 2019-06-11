"Ювентус" хочет купить сразу нескольких игроков "Реала"

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"Ювентус" хочет купить сразу нескольких игроков "Реала"

"Ювентус" готов приобрести несколько футболистов "Реала". Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринцы заинтересованы в хавбеках Хамесе Родригесе, Иско, и Даниеле Себальосе и защитнике Марсело. Мадридский клуб готов отпустить этих игроков, чтобы выручить дополнительные средства на летние покупки.

В сезоне-2018/19 30-летний Марсело участвовал в 23 матчах Примеры, отметившись 2 голами и 2 ассистами. 27-летний Иско сыграл в 27 матчах, забив 3 гола и сделав 2 голевые передачи. 22-летний Себальос отметился 3 голами. 27-летний Хамес вернулся из аренды в "Баварии".

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