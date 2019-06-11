"Ювентус" хочет купить сразу нескольких игроков "Реала"
"Ювентус" готов приобрести несколько футболистов "Реала". Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, туринцы заинтересованы в хавбеках Хамесе Родригесе, Иско, и Даниеле Себальосе и защитнике Марсело. Мадридский клуб готов отпустить этих игроков, чтобы выручить дополнительные средства на летние покупки.
В сезоне-2018/19 30-летний Марсело участвовал в 23 матчах Примеры, отметившись 2 голами и 2 ассистами. 27-летний Иско сыграл в 27 матчах, забив 3 гола и сделав 2 голевые передачи. 22-летний Себальос отметился 3 голами. 27-летний Хамес вернулся из аренды в "Баварии".
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32