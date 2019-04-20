"Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско за 85 миллионов евро

По данным Calciomercato, "Ювентус" хочет купить полузащитника "Реала" Иско этим летом.

"Ювентус" надеется, что в трансфере игрока помогут покупки "Реала" таких игроков, как Эден Азар и Кристиан Эриксен. Вероятно, что Иско захочет больше игрового времени, а с приходов новых футболистов шанс выходить на поле чаще - уменьшается. Поэтому он охотнее согласится на трансфер в "Ювентус".

Туринский клуб готов предложить за 26-летнего испанца 80-85 миллионов евро. Соглашение футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне на клубном уровне Иско участвовал в 31 матче, отметившись 6 голами и 1 голом.

Не пропустите: СМИ узнали причину стремления Искоостаться в "Реале"| http://soccernews.ru