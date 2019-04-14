"Ювентус" хочет купить Умтити
"Ювентус" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Юве" Умтити может заменить Андреа Барцальи, который летом завершит карьеру.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать француза за сумму от 70 до 90 миллионов евро. Также им интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|31
|50
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|32
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|32
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|32
|25