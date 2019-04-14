"Ювентус" хочет купить Умтити

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"Ювентус" хочет купить Умтити

"Ювентус" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Юве" Умтити может заменить Андреа Барцальи, который летом завершит карьеру.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать француза за сумму от 70 до 90 миллионов евро. Также им интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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