Туринский "Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико" Янника Феррейру Карраско, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" видят в 24-летнем бельгийце замену для Хуана Куадрадо, который надолго выбыл из-за травмы.

Напомним, что "Атлетико" готов рассмотреть предложения о продаже Карраско, конфликтующего с одноклубниками и представителями тренерского штаба.

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