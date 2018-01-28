"Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико"

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"Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико"

Туринский "Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико" Янника Феррейру Карраско, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" видят в 24-летнем бельгийце замену для Хуана Куадрадо, который надолго выбыл из-за травмы.

Напомним, что "Атлетико" готов рассмотреть предложения о продаже Карраско, конфликтующего с одноклубниками и представителями тренерского штаба.

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