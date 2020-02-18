"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"

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"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к левому защитнику "Челси" Эмерсон Пальмери, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" Эмерсон может стать конкурентом основного левого бека Алекса Сандро.

В нынешнем сезоне 25-летний Эмерсон провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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