"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"

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"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"

Фото: твиттер Алонсо\Автор неизвестен

Левый защитник сборной Испании и "Челси" Маркос Алонсо следующим летом может сменить клубную прописку, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в подписании испанца заинтересован туринский "Ювентус".

Отмечается, что "Челси" может быть заинтересован в продаже Алонсо, так как его контракт рассчитан до лета 2023 года, поэтому чтобы не потерять его бесплатно через год, они могут расстаться с ним этим летом.

Напомним, что Алонсо играет в "Челси" с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в трансфере испанца также заинтересован мадридский "Атлетико".

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