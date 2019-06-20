"Ювентус" хочет купить защитника "Реала"

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"Ювентус" хочет купить защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес привлёк внимание "Ювентуса", сообщает AS.

По сведениям издания, туринский клуб отказался от варианта с покупкой другого латераля "сливочных" Марсело и сосредоточился на поиске более молодого игрока.

"Старая синьора" намерена обсудить трансфер 21-летнего футболиста этим летом. Сумма возможной сделки оценивается в 30 миллионов евро.

"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро. 

В минувшем сезоне левый фулбек выступал на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.

Ранее утверждалось, что интерес к французу с испанским гражданством проявляют "Байер" и "Наполи".

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