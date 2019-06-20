"Ювентус" хочет купить защитника "Реала"
Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес привлёк внимание "Ювентуса", сообщает AS.
По сведениям издания, туринский клуб отказался от варианта с покупкой другого латераля "сливочных" Марсело и сосредоточился на поиске более молодого игрока.
"Старая синьора" намерена обсудить трансфер 21-летнего футболиста этим летом. Сумма возможной сделки оценивается в 30 миллионов евро.
"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро.
В минувшем сезоне левый фулбек выступал на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.
Ранее утверждалось, что интерес к французу с испанским гражданством проявляют "Байер" и "Наполи".
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32