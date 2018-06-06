"Ювентус" хочет купить звездного игрока из АПЛ

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" датский хавбек может стать заменой Миралему Пьяничу, которым интересуется "Реал".

Впрочем, купить 26-летнего Эриксена будет крайне сложно, так как "Тоттенхэм" оценивает его в 190 миллионов евро.

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