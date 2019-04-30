"Ювентус" хочет обменять Кина на Икарди

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"Ювентус" хочет обменять Кина на Икарди

"Интер" ведет переговоры с "Ювентусом" по поводу перехода Мойзе Кина в команду. Об этом сообщает Corriere dello Sport. 

По данным источника, миланский клуб хочет обменять Икарди на Кина.

Контракт 19-летнего игрока с "Юве" рассчитан до лета этого года. О продлении соглашения речи пока не было, однако в СМИ была информация о том, что клуб может предложить контракт до 2024 года.

В текущем сезоне Кин участвовал в 9 играх за "Интер", отметившись 6 голами.

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