"Ювентус" хочет обменять Кина на Икарди
"Интер" ведет переговоры с "Ювентусом" по поводу перехода Мойзе Кина в команду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, миланский клуб хочет обменять Икарди на Кина.
Контракт 19-летнего игрока с "Юве" рассчитан до лета этого года. О продлении соглашения речи пока не было, однако в СМИ была информация о том, что клуб может предложить контракт до 2024 года.
В текущем сезоне Кин участвовал в 9 играх за "Интер", отметившись 6 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15