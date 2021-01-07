"Ювентус" хочет обменяться игроками с "Аталантой"

"Ювентус" по-прежнему хочет заполучить аргентинского полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса. Туринский клуб готов включить в сделку форварда Федерико Бернардески, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "Ювентус" надеется завершить сделку до закрытия зимнего трансферного окна. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что Бернардески не хочет покидать клуб.

Напомним, что "Аталанта" решила расстаться с Гомесом, так как у него произошел конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне 32-летний Гомес провел за "Аталанту" 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Бернардески одна голевая передача в 17 поединках.

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