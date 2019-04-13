"Ювентус" хочет перехватить Фелиша у "Барселоны"

Полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш этим летом, возможно, покинет команду этим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, в 19-летнем португальце заинтересован "Ювентус" и "Барселона".

Ранее сообщалось, что скауты каталонского клуба просматривали игрока во время матча Лиги Европы против "Айнтрахта". В этом матче футболист отметился 3 голами и одним ассистом.

Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро. Контракт Фелиша с португальским клубом действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне португалец участвовал в 36 матчах, отметившись 15 голами и 7 ассистами.

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