"Ювентус" хочет перехватить Фелиша у "Барселоны"

Теги жоау фелишбенфикабарселонаювентустрансферы

"Ювентус" хочет перехватить Фелиша у "Барселоны"

Полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш этим летом, возможно, покинет команду этим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, в 19-летнем португальце заинтересован "Ювентус" и "Барселона".

Ранее сообщалось, что скауты каталонского клуба просматривали игрока во время матча Лиги Европы против "Айнтрахта".  В этом матче футболист отметился 3 голами и одним ассистом.

Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро. Контракт Фелиша с португальским клубом действует до 2023 года. 

В нынешнем сезоне португалец участвовал в 36 матчах, отметившись 15 голами и 7 ассистами.

Не пропустите: Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 31 84
2 Наполи Наполи 31 64
3 Интер Милан Интер Милан 31 57
4 Милан Милан 31 52
5 Аталанта Аталанта 31 52
6 Рома Рома 31 51
7 Лацио Лацио 30 49
8 Торино Торино 31 49
9 Сампдория Сампдория 31 45
10 Фиорентина Фиорентина 31 39
11 Сассуоло Сассуоло 31 36
12 Кальяри Кальяри 31 36
13 Парма Парма 31 34
14 Дженоа Дженоа 31 34
15 Удинезе Удинезе 30 32
16 СПАЛ СПАЛ 31 32
17 Болонья Болонья 31 30
18 Эмполи Эмполи 31 28
19 Фрозиноне Фрозиноне 31 23
20 Кьево Кьево 31 11
Полная таблица

топ-5 тегов