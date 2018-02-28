"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

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"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Хавбек "Наполи" Жоржиньо попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Sky Sports, туринцы хотят летом заполучить футболиста, однако им придется выиграть конкуренцию у "Ливерпуля".

Соглашение Жоржиньо с клубом действует до лета 2020 года.

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