"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
Хавбек "Наполи" Жоржиньо попал в сферу интересов "Ювентуса".
Как сообщает Sky Sports, туринцы хотят летом заполучить футболиста, однако им придется выиграть конкуренцию у "Ливерпуля".
Соглашение Жоржиньо с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|26
|69
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Лацио
|26
|52
|4
|Интер Милан
|26
|51
|5
|Рома
|26
|50
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|26
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|Кротоне
|26
|21
|18
|СПАЛ
|26
|20
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10