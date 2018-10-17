"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает 90min.com, туринский клуб предлагает за 21-летнего футболиста 30 миллионов евро. Отмечается, что этот трансфер положит начало омоложению обороны клуба. Скорее всего, следующим летом "Ювентус" продаст кого-то из ветеранов, в список которых входят Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Мехди Бенатия.

Миленкович провел за "Фиорентину" 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

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